Более 50 шахтеров экстренно эвакуируют их шахты «Комсомолец» в городе Ленинск-Кузнецкий в Кемеровской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Работа шахты остановлена из-за неисправности в системе вентилирования воздуха. На поверхность выведены 56 сотрудников шахты. Другие подробности происшествия уточняются.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству разработать поправки в КоАП, которые позволят приостанавливать работу шахт в случае невыполнения требований по дегазации.

В шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября произошла авария из-за взрыва метана. Погибли 46 горняков и пять спасателей.

Следствие возбудило уголовное дело, топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» были отправлены под стражу.