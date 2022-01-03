Шахты в Кузбассе закроют при нарушениях по указу Путина

Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего второго декабря совещания по ситуации в угольной отрасли Кузбасса дал соответствующие поручения, они опубликованы на официальном сайте президента.

В частности Путин поручил Правительству и Госдуме внести в КоАП поправки, которые позволят временно приостанавливать работу шахт за невыполнение требований к проведению дегазации при добыче угля (горючих сланцев).

Также Путин поручил усилить ответственность организаций-работодателей за нарушение обязательств по коллективному договору, соглашению в части, касающейся охраны труда работников.

Дать оценку исполнению поручений Правительства Российской Федерации, ранее данных в связи с авариями на шахтах «Распадская» и «Северная», и при необходимости принять дополнительные меры по реализации этих поручений.

Рассмотреть вопрос о возможности увеличения компенсационных выплат за счет владельца опасного производственного объекта в случае причинения вреда жизни или здоровью граждан в результате аварии или инцидента.

Вывести из эксплуатации угольные шахты с высоким риском аварийности (с учетом анализа последствий такого вывода для экономики и социальной сферы).

В шахте «Листвяжная» в Кузбассе 25 ноября произошла авария из-за взрыва метана. Погибли 46 горняков и пять спасателей.

Следствие возбудило уголовное дело, топ-менеджеры компании «СДС-Уголь» были отправлены под стражу.