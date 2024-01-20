Происшествия 20 января 2024, 01:24 Выброшенного из поезда кота Твикса ищут тысячи россиян. Почему на проводницу не завели дело Депутат Бурматов: высадившей кота Твикса проводнице грозит уголовное дело «ВКонтакте»

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Вторую неделю в Кирове продолжаются поиски выброшенного из вагона поезда кота Твикса. Волонтеры осматривают подвалы и расклеивают объявления в надежде, что животное кто-то забрал домой. Питомца из поезда выкинула проводница. Она заявила, что не нашла хозяина и посчитала, что кот бездомный. Что помешало унести животное на вокзал, а не бросать в снег — такого вопроса ей не задали. Жестокое обращение с животными в России предусматривает уголовную ответственность, но по этому случаю нет даже административки. Тем временем история Твикса набирает обороты, а к поискам присоединяются все больше людей.

Недоехавший кот

Рыжий Твикс появился в семье Гайфуллиных три года назад. Кота взяли из питомника и он стал единственным домашним питомцем. Несколько недель назад семья переехала в другой регион. Твикса оставили на попечения отчима главы семейства и попросили привести его, как только пара устроится. Но питомец так и не доехал. Об этом «360» рассказала владелица кота Твикса Владислава Гайфуллина.

Рассказывая о злосчастном путешествии на поезде Екатеринбург — Санкт-Петербург, она подчеркнула, что знает все только со слов отчима мужа.

«Он спал, а когда проснулся, то услышал, как обсуждают, что кот то ли бегал по вагону, то ли убежал куда-то. Пошел искать и нигде нет. Тогда проводница ему сказала, что кот выпрыгнул сам из вагона», — поделилась собеседница «360».

О том, что дело обстояло совсем не так владельцы кота узнали, когда стали звонить в РЖД. Там им заявили, что животное выкинула проводница.

«С ее слов, видимо, она давала показания в полиции, она спрашивала у людей, кто был в вагоне, чей кот. Не нашла хозяина и решила, что он зашел с улицы», — заявила Владислава.

Девушка отметила, что сейчас по крупицам собирает всю информацию от кировских волонтеров и следит по комментариям в социальных сетях, куда мог деться Твикс.

Она пояснила, что пока удалось узнать, что кота видели сотрудники вокзала и вроде как даже его несколько раз подкармливали. Потом внимание на рыжего красавца обратила неизвестная женщина, которая пыталась забрать кота себе, но он выпрыгнул у нее из рук и вернулся к вокзалу.

В Telegram уже создали несколько каналов, посвященных координации поиска кота. К чатам присоединились уже тысячи человек из разных городов России.

Владислава отметила, что в ситуации пока разбирается РЖД. Она призналась, что рассчитывает только на увольнение проводницы.

«К ответственности ее уже вряд ли привлекут, если только не найдется труп животного. Но мы все равно хотим вернуть питомца», — подытожила она.

Ошибка проводницы

Супруг Владиславы написал заявление в Кировский линейный отдел МВД на транспорте с просьбой о помощи в поиске кота. Сотрудники угрозыска пообщались с проводницей, которая рассказала, что пыталась найти владельца гуляющего по вагону кота, но не нашла и решила, что он забрел во время стоянки. После этого она отпустила животное на улицу.

Оснований для возбуждения уголовного дела о самоуправстве проводницы полицейские не нашли и посоветовали владельцу кота обратиться в суд.

«ВКонтакте»

Показаниям проводницы не поверил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В беседе с «360» он заявил, что невозможно себе представить, чтобы бездомный кот с перрона мог забраться в вагон поезда.

«Ее задача была кота отловить, опросить пассажиров вагона, найти хозяев, вернуть им кота и сказать, чтобы его посадили в переноску. Вместо этого она выбрасывает кота на мороз, практически на верную смерть», — заявил он.

Бурматов отметил, что это первый подобный скандал, связанный с поездами. Обычно путешествующие владельцы животных жалуются на авиаперевозчиков. По словам депутата, перевозка животных в российских поездах уже давно отработана и находится на очень высоком уровне. Поэтому поведение проводницы выглядит очень странным.

Дисциплинарная ответственность должна наступить в любом случае, потому что она поступила неправильно. А вот административная или уголовная ответственность зависит от того, удастся ли найти кота. Владимир Бурматов первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды

Депутат пояснил, что кот в любом случае считается имуществом пассажира, которое проводница по неизвестной причине решила выкинуть. Даже если Твикса найдут и ущерб его здоровью окажется минимальным, то женщине грозит административное дело и крупный штраф до 100 тысяч рублей.

Он добавил, что если с животное получит серьезные травмы или найдут его труп, то это уже будет уголовное дело о жестоком обращении с животными. Бурматов подчеркнул, что ему непонятно, почему кировские полицейские вообще рассматривали статью о самоуправстве. Все действия проводницы попадают под жестокое обращение с животными. Он добавил, что если дело не заведут, то он обратится в прокуратуру.

Сколько стоит друг?

Норма статьи Уголовного Кодекса о жестоком обращении с животными правоохранительными органами используется очень редко и поэтому требует расширения. Об этом «360» заявил депутат Астраханской думы Олег Шеин.

Он пояснил, что для уголовного дела необходимо найти пропавшего кота, даже если он погиб по вине сотрудницы поезда. Но вместо этого полиция посоветовала обратиться в суд.

«Все перерастает в демагогию: а вы уверены, что животное погибло? Если нет, тогда это переходит в плоскость гражданских отношений: во сколько вы оцениваете вашего друга, с которым вы прожили много лет? В 100 тысяч рублей? Больше? Назовите цену и будем обсуждать», — заявил Шеин.

Политик подчеркнул, что такой жестокий случай стал первым на железной дороге, который получил широкую огласку, поэтому требуется жесткое и показательное решение, как со стороны прокуратуры, так и со стороны РЖД.