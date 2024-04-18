Происшествия 18 апреля 2024, 13:50 «Это не наш вопрос». Кремль — о задержании главы МЧС Чечни Песков: задержание главы МЧС Чечни Цакаева — не вопрос Кремля Пресс-служба МЧС

Читать 360tv в

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что задержание главы МЧС Чечни Алихана Цакаева — не вопрос Кремля. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Вы знаете, это не наш вопрос. Это вам нужно просто в упомянутые ведомства позвонить и там справляться», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Реклама

Накануне сотрудники полиции задержали черный внедорожник, за рулем которого находился Цакаев. Его задержали «за пьяную езду и попытку сбить правоохранителей». Полицейские выяснили, что авто чиновника разыскивала служба Интерпола Канады.

По данным сайта kp.ru, на место задержания чеченского министра приехали три автомобиля «Спецназа-Ахмата». Официальных комментариев по поводу случившегося не поступало.