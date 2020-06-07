«Это был приказ!» Дознавательница из Уфы рассказала в подробностях, как ее изнасиловали коллеги

«Меня привезли на служебной машине. Сказали, по приказу явись. Я не могла никак. Это был приказ. Нас учат в институте подчиняться вышестоящему руководству», — рассказала она, отвечая на вопрос, можно ли было избежать того случая.

По словам девушки, она не боялась своих коллег — ведь мужчины были знакомы с ее отцом и не могли ее обидеть. Но когда она поняла, что надо уходить — ее просто не выпустили.

Инцидент произошел в 2018 году. Компания коллег из правоохранительных органов в Уфе отмечала профессиональный праздник. Позже 23-летняя дознавательница обвинила трех начальников в изнасиловании на рабочем месте. Среди доказательств — только показания самой потерпевшей.

Одному из офицеров дали семь лет тюрьмы, двум другим — шесть. Но в июне этого года последних оправдали, а офицеру уменьшили срок до четырех лет. Их вина не доказана. Девушка собирается обжаловать это решение.