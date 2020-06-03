Двух экс-полицейских оправдали по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе

Верховный суд Башкирии оправдал двух бывших полицейских по делу об изнасиловании дознавательницы в Уфе. Еще одному фигуранту уменьшили срок наказания.

«[Решение было] Галиева и Матвеева оправдать, признать за ними право на реабилитацию. Яромчука, к сожалению, признали виновным, но снизили наказание до четырех лет и уменьшили сумму по гражданскому иску с трех миллионов до пятисот тысяч», — рассказал «360» адвокат Салавата Галиева Ренат Амирханов.

По словам адвоката, им пока не дали мотивировочную часть, поэтому они не знают, почему суд принял такое решение. В то же время Амирханов рассказал, что они и на следствии предоставили доказательства непричастности Галиева. Есть видеозаписи и показания свидетелей о том, что он был в кафе. Кроме того, экспертиза не нашла следов Галиева и Матвеева на теле и одежде потерпевшей.

Кроме слов потерпевшей, иных доказательств их причастности просто не было в деле Ренат Амирханов.

Амирханов объяснил, что у них есть право подать иск к дознавательнице и следствию для реабилитации, но они пока не решили, будут ли это делать.

Суд в среду рассматривал апелляции бывших полицейских на приговор по делу об изнасиловании. Он удовлетворил жалобы осужденных: бывший руководитель ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев и экс-начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев были полностью оправданы.

Бывшему начальнику отдела по вопросам миграции ОМВД по Уфимскому району Павлу Яромчуку смягчили наказание с шести до четырех лет колонии общего режима.

Нападение произошло 30 октября 2018 года в Уфе. Как заявила девушка, ее изнасиловали трое высокопоставленных сотрудников полиции. В декабре 2019-го Кировский суд признал всех троих фигурантов виновными, отправив их в колонию на шесть-семь лет.