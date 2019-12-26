Экс-полицейским вынесли приговор за изнасилование дознавательницы в Уфе

Суд вынес приговор бывшим полицейским из Уфы. Их признали виновными в изнасиловании дознавательницы. На скамье подсудимых было три человека. Салават Галиев и Эдуард Матвеев получили по семь лет колонии, а Павел Яромчук — шесть лет, сообщил корреспондент «360».

Заседание проходило 26 декабря в Кировском районном суде Уфы. По решению суда обвиняемые в групповом изнасиловании будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима. Приговор вступит в силу через две недели. До этого обвиняемые будут находиться под домашним арестом.

Во время прений прокурор просил Матвеева и Галиева лишить свободы на девять лет, а Яромчука — на восемь. Но суд постановил арестовать их на семь и шесть лет соответственно. Также обвиняемые должны выплатить три миллиона рублей в качестве моральной компенсации.

Начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука, начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева и главу ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева задержали 31 октября 2018 года. На них подала заявление дознавательница, которая обвинила мужчин в изнасиловании.

Следователи возбудили уголовное дело, всех подозреваемых уволили из органов и арестовали. Как выяснилось, пострадавшая распивала с коллегами спиртное, поэтому девушку тоже уволили.

Слушания по делу начались 29 июля. Сначала подозреваемые находились в СИЗО, потом меру пресечения им изменили на домашний арест.