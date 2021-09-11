Еще двух человек госпитализировали после возможного отравления арбузом в Москве

Врачи в Москве забрали в больницу еще двух жителей дома на Совхозной улице, где умерли внучка и бабушка. по предварительной информации они отравились арбузом. В этот раз госпитализировали мужчину и женщину, сообщил РЕН ТВ.

Госпитализировали жительницу дома, у которой ранее в больницу забрали двух дочерей и племянника. Женщина рассказывала, что накануне они тоже ели арбуз, но купили его в другом магазине. Ночью у всех началась рвота. Детей забрали. Женщине тоже нездоровилось, но она решила лечиться на дому. Однако впоследствии и ее забрали на машине скорой.

Врачи в субботу снова вернулись в дом на Совхозной, чтобы провести поквартирный обход. Медики спрашивали жильцов в том числе о самочувствии детей и о том, если ли они арбуз.

В пятницу в Москве стало известно о смерти 61-летней женщины и ее 15-летней внучки, которые отравились после того, как съели арбуз, купленный в магазине «Магнит». Мама девочки остается в больнице. С похожими симптомами после этого госпитализировали еще нескольких человек, в том числе из соседних домов. При этом арбуз ели не все.

Ранее «360» рассказал, что еще известно о массовом отравлении на Совхозной улице.