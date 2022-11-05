Происшествия 05 ноября 2022, 18:09 Владельцем сгоревшего в Костроме кафе оказался депутат облдумы Мирзоев — СМИ Readovka: сгоревшее кафе в Костроме принадлежало депутату облдумы Мирзоеву Телеканал "360"

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Кафе «Полигон» в Костроме, в котором ночью произошел пожар, принадлежит депутату облдумы, члену партии «Единая Россия» Мирзоеву Ихтияру Ильдыр оглы, написал Telegram-канал Readovka.

На данный момент известно уже о 15 погибших, сообщили «Интерфаксу» экстренные службы с места происшествия.

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Предварительная причина случившегося — запуск охотничьей ракетницы одним из посетителей. Его объявили в розыск.

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Огонь заполыхал около 02:30. Из здания эвакуировали 250 человек. Также из подъезда соседнего дома вывели 15 жильцов. Спасателям удалось локализовать пожар еще только через пару часов, еще несколько часов ушло на окончательное тушение. Информация о количестве жертв постоянно обновляется, ранним утром еще сообщалось о пяти погибших.

СК возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам. Прокуратура Костромской области начала проверку по факту случившегося. Она оценит соблюдение пожарной безопасности и работу контрольно-надзорных органов по недопущению возгораний.