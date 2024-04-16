Происшествия 16 апреля 2024, 11:06 Энергодар остался без света из-за аварии Администрация Энергодара сообщила об аварийном отключении электричества в городе РИА «Новости»

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Энергодар и расположенные возле него населенные пункты Запорожской области временно остались без электроэнергии из-за аварийного отключения высоковольтной линии. Об этом сообщили представители городской администрации в Telegram-канале.

«Произошло аварийное отключение высоковольтной линии, идущей с Мелитополя», — уточнили местные власти.

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Специалисты выясняют, что стало причиной аварийного отключения электроэнергии.

Энергодар уже оставался без света 13 апреля. Тогда причиной отключения электричества стала авария на подстанции за Мелитополем.

В тот же день город подвергся атаке беспилотника Вооруженных сил Украины. Дрон-камикадзе нанес удар по первому микрорайону Энергодара, никто из местных жителей не пострадал.

Также ВСУ запускали ударные беспилотники для атаки по городу 10 апреля. Дежурные средства противовоздушной обороны сбили несколько дронов на подлете к Энергодару.