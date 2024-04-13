Происшествия 13 апреля 2024, 22:13 Энергодар остался без электричества Энергодар остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем РИА «Новости»

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Город Энергодар в Запорожской области остался без света из-за аварии на подстанции за Мелитополем. Об этом сообщили в Telegram-канале городские власти.

«В связи с аварией на подстанции за Мелитополем без электроэнергии остался город Энергодар (кроме III микрорайона) и ряд других населенных пунктов», — уточнили в местной администрации.

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Причины аварии уже выясняют. Кроме того, специалисты ведут восстановительные работы.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина сообщила об атаке украинского дрона-камикадзе по первому микрорайону Энергодара. По ее словам, среди гражданских никто не пострадал.

Это не первое нападение на этой неделе. В среду, 10 апреля, Яшина также сообщала об атаке ударными беспилотниками ВСУ по Энергодару. Несколько дронов сбили российские зенитчики.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля циничным мерзавцем из-за его призыва передать ЗАЭС под контроль ВСУ, которые регулярно атакуют предприятие дронами.