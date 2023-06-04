Спецоперация 04 июня 2023, 13:14 Система ПВО сработала над Белгородом Губернатор Гладков: над Белгородом сработала российская система ПВО

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Российская система противовоздушной обороны 4 июня сработала над Белгородом. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Последствия на земле уточняют оперативные службы», — написал Гладков.

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Ночью украинские боевики продолжали обстреливать Белгородскую область, под удары попали Шебекинский городской округ и Волоконовский район. На территориях было зафиксировано много повреждений.

Людей просят прислушаться к властям и временно покинуть свои дома. Часть жителей накануне эвакуировали.

После обстрелов со стороны ВСУ несколько человек погибли, есть раненые. Сейчас пострадавшие проходят лечение, губернатор Гладков сообщил, что все они идут на поправку. Больше всего, признался глава, он переживал за детей.