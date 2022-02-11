Сторона обвинения не имеет никаких претензий к устроившему аварию в центре Москвы блогеру. Об этом «360» рассказала пострадавшая в ДТП с Эдвардом Билом консультант Госдумы Мария Артемова.

Пострадавшая в аварии заявила, что не имеет никаких претензий к блогеру. В ходе переговоров они пришли к взаимному согласию.

«Мы договорились, обе стороны все устроило. То, что он обещал, он старается выполнять сейчас», — заявила она.

По словам ее представителя Андрея Князева, блогер Эдвард Бил будет выплачивать компенсацию до тех пор, пока медики не дадут заключения о том, что Артемова не нуждается во врачебной помощи.

Артемова продолжает восстанавливаться после травм, полученных в ходе аварии. Сейчас она находится дома, с семьей. Консультант Госдумы добавила, что блогер уже признал свою вину.

«Ему повезло, что я осталась жива. Когда человек жив, тогда можно что-то исправить, а когда человека нет, то исправить ничего нельзя, извиняться не перед кем. У меня есть шанс ходить самостоятельно», — отметила Артемова.

Консультант Госдумы также добавила, что не торговалась с Билом о сумме моральной компенсации. По ее словам, она согласилась на предложенное им количество денег.

«Он сам себя наказал, думаю, он сделал выводы», — добавила она.

Блогер Эдвард Бил спровоцировал крупную аварию на Садовом кольце. Первоначально суд признал его виновным по статье о нарушении правил дорожного движения. Его приговорили к двум годам ограничения свободы. По нему блогеру нельзя покидать свое место жительства ночью, а также выезжать за пределы Москвы. Кроме того, Била обязали выплатить пострадавшим компенсацию. Прокуратура посчитала данную меру наказания недостаточной. В связи с этим дело блогера отправили на пересмотр.