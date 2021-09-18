Эдвард Бил выплатил 11 млн рублей компенсации пострадавшим в ДТП

Блогер Эдвард Бил выплатил в общей сложности более 11 миллионов рублей всем, кто пострадал в ДТП по его вине. Некоторых сумма их компенсации не устроила. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

«С большей частью пострадавших ему удалось договориться и подписать соглашение о компенсации, общая сумма которой составила более 11 миллионов рублей», — рассказал он.

Еще два человека остались недовольны. Они подали иск на сумму более трех миллионов рублей.

Билу предстоит еще два иска. Один из них назначен на 13 октября. Адвокат блогера Сергей Жорин пояснил, что ни подсудимого, ни его защиты на заседании не будет.

«Бил к этому относится спокойно, и какое бы ни было решение суда, он готов его исполнить, в этом нет никаких проблем», — рассказал Жорин.

Билу присудили уже два года ограничения свободы и запретили водить транспорт в течение трех лет. Прокуратура потребовала ужесточить наказание. Повторное заседание по этому вопросу состоится 22 сентября.