Эксклюзив 03 июня 2023, 21:52 Электропоезд сбил троих подростков на ж/д станции «Тульская» в Москве Источник «360»: на ж/д станции «Тульская» в Москве электричка сбила троих подростков РИА «Новости»

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На железнодорожной станции «Тульская» в Москве электропоезд сбил троих подростков. Как сообщил источник «360», дети выжили, сейчас врачи оказывают им помощь.

По его данным, поезд следовал из аэропорта Домодедово на Павелецкий вокзал, когда зацепил стоящих на платформе троих человек. Всех пострадавших передали скорой помощи. Один из них находится без сознания, его состояние оценивают как тяжелое. Еще один подросток — в состоянии средней степени тяжести. Про третьего пока не сообщается.

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Подробности произошедшего уточняются.

В начале мая под колесами поезда погибла многодетная мать из Первоуральска в Свердловской области. Несколькими дня ранее похожая ситуация произошла в Тюмени. Там погибли двое — мужчина и женщина. Все они переходили железнодорожные пути в неположенном месте.