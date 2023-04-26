26 апреля 2023, 12:18
Пассажирский поезд насмерть сбил двух человек в Тюмени
Мужчина и женщина погибли под колесами пассажирского поезда в городе Тюмени. Об этом сообщил сайт «Политика сегодня» со ссылкой на Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.
По предварительным данным, местные жители переходили железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист поезда пытался предотвратить аварию звуковым сигналом и экстренным торможением, однако пешеходы спастись не смогли.
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Отмечается, что по факту произошедшего проводится проверка.
Тюмень
Поезда
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