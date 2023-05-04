Происшествия 04 мая 2023, 19:10 Многодетная мать из Свердловской области попала под поезд

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Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные СК на транспорте.

Ситуация произошла 2 мая. Женщина 1982 года рождения попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по путям двигался поезд. Машинист не успел затормозить состав и сбил многодетную мать. От полученных травм она погибла. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.