04 мая 2023, 19:10
Многодетная мать из Свердловской области попала под поезд
Многодетная мать погибла под колесами поезда в Первоуральске Свердловской области. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на данные СК на транспорте.
Ситуация произошла 2 мая. Женщина 1982 года рождения попыталась перейти железнодорожные пути в неположенном месте. В этот момент по путям двигался поезд. Машинист не успел затормозить состав и сбил многодетную мать. От полученных травм она погибла. На данный момент сотрудники органов выясняют обстоятельства случившегося.
ДТП
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