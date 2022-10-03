Экс-редактора Первого канала Овсянникову объявили в розыск | 360°

Происшествия 03 октября 2022, 16:30 Поделиться Telegram

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Viber Экс-редактора Первого канала Овсянникову объявили в розыск МВД объявило в розыск экс-редактора Первого канала Овсянникову РИА «Новости»

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МВД России объявило в розыск экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову, которую суд отправил под домашний арест по обвинению в распространении фейков о ВС России. Информация появилась в базе розыска.

«Овсянникова Марина Владимировна, 19 июня 1978 года рождения. Место рождения: УССР, город Одесса. Разыскивается по статье УК РФ», — отмечается в ней.

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По решению Басманного суда Москвы Овсянникова должна была находиться под домашним арестом до 9 октября. Однако, по словам ее бывшего мужа, журналистка сбежала 1 октября вместе с дочерью, написал ТАСС.

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Обвинение предъявили по пункту «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации». Санкция по статье — до десяти лет лишения свободы. Адвокат Овсянниковой Дмитрий Захватов сообщил, что поводом стал пикет на Софийской набережной в Москве 15 июля с участием Марины Овсянниковой.

Журналистка получила известность после того, как в середине марта во время вечернего выпуска программы «Время» на Первом канале в прямом эфире вошла в студию с плакатом, осуждающим спецоперацию на Украине. После скандала Овсянникова уехала из России, однако вернулась, чтобы судиться с бывшим мужем из-за 11-летней дочери.

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