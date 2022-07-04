Экс-редактор Первого канала Марина Овсянникова решила вернуться в Россию из-за дочери

Бывший редактор Первого канала Марина Овсянникова, которая появилась в эфире программы «Время» с плакатом, решила вернуться в Россию. Причина — ее 11-летняя дочь. Овсянникова собирается судиться из-за нее с бывшим мужем.

«Я вынуждено лечу в Россию… К сожалению, это мой единственный шанс увидеть детей и повлиять на их будущее. Завтра, 5 июля, мне придется отстаивать родительские права в суде», — пояснила Овсянникова в своих соцсетях.

По ее словам, бывший муж подал иск в суд и требует, чтобы дети жили с ним в Москве. Общаться и договариваться с ней экс-супруг не хочет. Овсянникова пояснила, что старшему сыну уже почти 18 лет, он может сам решать, с кем хочет остаться.

«Но моя 11-летняя дочь должна жить вместе со мной», — подчеркнула она.

Ранее Овсянникова сообщила, что завершила трехмесячный контракт с Die Welt, о дальнейших планах экс-редактор не рассказала.

Ранее Останкинский суд Москвы оштрафовал Овсянникову на 30 тысяч рублей по статье об организации публичного мероприятия без заранее поданного уведомления.