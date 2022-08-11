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    11 августа 2022, 17:13

    Экс-редактора Первого канала Овсянникову отправили под домашний арест

    Суд отправил экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову под домашний арест до 9 октября

    Глеб Гладков

    Экс-редактора Первого канала Марину Овсянникову отправили под домашний арест до 9 октября. Об этом сообщила редакция «Подъем» в своем Telegram-канале.

    Овсянникову судят за пикет на Софийской набережной, который она устроила 15 июля. По делу о дискредитации вооруженных сил России ей грозит от пяти до 10 лет лишения свободы.

    Заседание Басманного районного суда прошло в закрытом формате. Ночь перед ним бывшая сотрудница Первого канала провела в изоляторе временного содержания на Петровке.

    В отношении нее возбуждено уголовное дело по статье 207.3 УК РФ в ГСУ СК России (распространение ложной информации об использовании вооруженных сил по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы).