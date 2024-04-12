Происшествия 12 апреля 2024, 20:10 Экс-офицер СБУ за пару дней до взрыва назвал мотив перехода на сторону России Экс-офицер СБУ Прозоров: перешел на сторону РФ для борьбы с украинской властью РИА «Новости»

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В Москве взорвали внедорожник бывшего подполковника СБУ Василия Прозорова. В момент взрыва он находился внутри. За несколько дней до ЧП экс-офицер дал интервью РИА «Новости».

Прозоров рассказал, почему в 2014 году перешел на сторону России. По его словам, таким образом он решил вести борьбу с новой киевской властью «всеми способами».

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Через неделю после объявления «антитеррористической операции» Украины Прозорову предложили перевестись в Киев на фоне нехватки кадров в СБУ. Тогда он понял, что противостояние с Россией может затянуться.

Позже бывший подполковник СБУ перевелся из Запорожья в столицу и связался с российскими спецслужбами с предложением о сотрудничестве.

Автомобиль Прозорова взорвали 12 апреля рядом с домом на Коровинском шоссе. Он отделался травмой ноги. Очевидец взрыва рассказывал «360», что левая сторона автомобиля оказалась сильно повреждена взрывом.