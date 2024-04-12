Эксклюзив 12 апреля 2024, 14:54 «Левую часть полностью распотрошило». Очевидец — о взрыве машины на севере Москвы Очевидец взрыва машины на севере Москвы: левую часть авто полностью распотрошило

Читать 360tv в

Взрыв автомобиля на Коровинском шоссе, скорее всего, не связан с неисправностью газового баллона. Об этом «360» рассказал очевидец произошедшего.

«Левую часть машины полностью распотрошило. Это не похоже на газовый баллон, их там не ставят никогда. Сам владелец не сильно пострадал. Скорая осмотрела его, о госпитализации неизвестно. Полиция говорила, что эксперты дадут свое заключение по тому, что произошло», — сказал он.

Реклама

Мужчина добавил, что живет рядом с местом взрыва, поэтому хорошо слышал звук.

«Сначала было непонятно, что произошло, был сильный взрыв. Смотрим, едет пожарная машина, газовая служба. Решили сходить и посмотреть. Очевидцы на месте рассказали, что человек садился в машину, начал заводить, после чего [она взорвалась]», — добавили очевидец.

Взрыв автомобиля произошел ранее в пятницу возле дома на Коровинском шоссе без возгорания. Водитель получил травму ноги, «360» показывал кадры с места ЧП. Следственный комитет по факту происшествия завел уголовное дело.