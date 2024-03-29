Происшествия 29 марта 2024, 04:03 Экс-генерал ФСБ озвучил версию вербовки устроивших теракт в «Крокусе» боевиков Экс-генерал ФСБ Михайлов: англосаксы вербовали в Telegram напавших на «Крокус» РИА «Новости»

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США и Великобритания стояли за вербовкой в Telegram-канале афганского крыла запрещенной ИГ* «Голос Хорасана» тех, кто совершил теракт в «Крокус Сити Холле». Таким мнением генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов поделился в интервью РИА «Новости».

«Во всем, что сегодня носит антироссийский характер, присутствуют американцы и британцы. Это многолетняя „спайка“. К этому нужно относиться как к аксиоме», — сказал он.

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По словам Михайлова, теракт стал проявлением интересов Украины и стоящих за ней властей США и Великобритании.

По другой версии, вербовка боевиков для теракта в Crocus City Hall проходила через посольство Украины в Таджикистане. Один из подозреваемых в совершении теракта в «Крокус Сити холле» рассказал, что его завербовали через Telegram. За расстрел посетителей зрительного зала куратор по имени Абдуло обещал заплатить ему 500 тысяч рублей.

*Запрещенная в России террористическая организация.