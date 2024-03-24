Происшествия 24 марта 2024, 18:22 Стало известно, где могли вербовать боевиков для теракта в Crocus City Hall Полковник Рахмонов заявил о вербовке террористов в посольстве Украины в Душанбе

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Вербовка боевиков для теракта в Crocus City Hall проходила через посольство Украины в Таджикистане. Об этом РИА «Новости» сообщил военный эксперт, экс-сотрудник спецслужбы, полковник в отставке Бахтиер Рахмонов.

За несколько недель до трагедии на сайте украинского диппредставительства появились сообщения, согласно которых иностранцев приглашали вступить в так называемый «Интернациональный легион».

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«Вербовка убийц для теракта происходила через посольство Украины в Душанбе», — подчеркнул Рахмонов.

Посольство Украины предоставляло все контакты — потенциальному боевику нужно было лишь позвонить или написать.

Военный эксперт регулярно отслеживает подобные сообщения на сайте украинского диппредставительства. Послы, начиная с 2014 года, несколько раз публиковали похожую информацию. Сообщения убирали после вмешательства МИД Таджикистана.

Один из подозреваемых в совершении теракта заявил, что его завербовали через Telegram. Ему предложили расстрелять людей за деньги.