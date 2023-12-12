Происшествия 12 декабря 2023, 14:21 Двум провалившимся в кипяток детям в Юже диагностировали среднетяжелое состояние Двое детей оказались в среднетяжелом состоянии из-за ЧП на теплотрассе в Юже

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Четыре подростка, провалившиеся в яму с кипятком в городе Юже в Ивановской области, получили сильные ожоги. Двум школьникам диагностировали среднетяжелое состояние, еще двум — удовлетворительное. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-служба Федерального центра медицины катастроф.

Дети пострадали из-за аварии на теплотрассе, в результате которой провалился тротуар. Подростки упали в провал с горячей водой по дороге в школу, находящуюся неподалеку от места ЧП. Всех пострадавших отвезли в больницу, проводятся телемедицинские консультации с участием специалистов федеральных медцентров.

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«Обсуждается тактика дальнейшего лечения. Состояние двоих детей оценивается как среднетяжелое, двоих — удовлетворительное», — указали в пресс-службе.

Ранее в беседе с «360» секретарь школы рассказала, что дети провалились в кипяток в разное время. По ее словам, пострадали учащиеся как старшего, так и младшего школьного возраста. Прокуратура сообщала, что из-за аварии ожоги получили пять человек.