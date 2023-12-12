Эксклюзив 12 декабря 2023, 10:51 Пять школьников провалились в яму с кипятком в городе Южа Пятеро школьников пострадали из-за провалившегося тротуара в Ивановской области Прокуратура Ивановской области

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Пять школьников получили сильные ожоги из-за подмыва грунта рядом с теплотрассой в Южском районе Ивановской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Из-за неисправности теплотрассы на улице провалился тротуар и образовалась яма с кипятком, в которую упала группа подростков. Из-за прорыва трубы пострадали пять школьников, их доставили в больницу с сильными ожогами. По информации администрации района, жизням детей ничего не угрожает.

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Прокуратура начала проверку в связи с произошедшим. По факту травмирования несовершеннолетних Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Администрация Южского района заявила, что теплотрасса находилась в концессии ООО «Тепло Людям. Южа». В организации в беседе с «360» указали, что ее представители, в том числе генеральный директор Елена Савченко, отправились на место происшествия.

«Вы знаете, наши представители туда выехали. Генеральный директор и главный инженер выехали», — отметили в ООО «Тепло Людям. Южа».

Ранее авария на теплотрассе произошла в Саратове, без отопления остались 140 многоквартирных домов. Коммунальные службы провели работы по подключению объектов к теплу по временной схеме.