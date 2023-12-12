Эксклюзив 12 декабря 2023, 11:48 «Они оказались там в разное время». В школе рассказали подробности о провалившихся в кипяток детях в Юже Пострадавшие от аварии на теплотрассе в Юже дети провалились в яму по одному Прокуратура Ивановской области

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Авария на теплотрассе в городе Южа в Ивановской области стала причиной ожогов пяти подростков. О том, как именно дети провалились в яму с кипятком, «360» рассказала секретарь школы, в которой учились пострадавшие дети.

Тротуар провалился рядом со школой

Она отметила, что размыв грунта и провал тротуара произошел неподалеку от учебного заведения. Представитель школы опровергла сообщения о том, что подростки провалились в яму одновременно.

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«Пострадали дети и старшего, и младшего возраста. Они оказались там в разное время, не вместе, а по одному», — указала она.

Информацию о тяжелом состоянии пострадавших не подтвердили

Секретарь добавила, что учащиеся получили ожоги, но информации о тяжелом состоянии пострадавших детей у нее нет. По ее словам, со школой уже связались представители СК, чтобы выяснить все подробности случившегося.

«Директор работает со своими коллегами. Мы ждем, к нам сейчас приедут из Следственного комитета», — подчеркнула она.

Известия о провалившихся в яму с кипятком подростках стали неожиданностью и для родителей. Отец одной из пострадавших девочек в беседе с «360» рассказал, что он еще не знает подробностей самочувствия дочери.

«Я только что проснулся, мне только что позвонили. Я в шоке. Я пока сам не понимаю еще, что происходит», — объяснил он.

В городе Южа авария на теплотрассе спровоцировала провал тротуара, на дороге образовалась яма с кипятком. По информации прокуратуры, пострадали пять несовершеннолетних — они получили сильные ожоги. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту произошедшего.