Эксклюзив 07 апреля 2024, 18:24 Двух полицейских убили при нападении в районе Черноголовки в Подмосковье Источник «360»: двух полицейских убили при нападении в Подмосковье РИА «Новости»

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Двое сотрудников полиции погибли, еще двое пострадали в результате нападения в районе Черноголовки в Подмосковье. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.

По имеющейся информации, нападавшие успели скрыться. Идет розыск. Других подробностей происшествия пока нет.

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В конце января нападение на полицейского произошло в Москве в районе Кунцево. Правоохранитель потребовал от мужчины предъявить документы. Тот вначале попытался сбежать, а затем пырнул сотрудника ножом и скрылся. Раненого увезли в больницу с травмой ноги.

Злоумышленника поймали и арестовали на два месяца. Решение вынес Кунцевский районный суд Москвы. Во время заседания обвиняемый и его адвокат просили о более мягкой мере пресечения — домашнем аресте, однако судья отказал в этом. Расследование уголовного дела о посягательстве на жизнь правоохранителя проконтролирует прокуратура.