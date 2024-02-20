Эксклюзив 20 февраля 2024, 13:16 Один человек погиб и двое пострадали в пожаре на севере Москвы Источник «360»: в Москве в Линейном проезде при пожаре погиб один человек Petrov Sergey/news.ru/globallookpress

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В Москве в квартире жилого дома в Линейном проезде во время пожара погиб один человек, еще двое серьезно пострадали. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

«Квартира на втором этаже в пятиэтажке. Подразделения на месте. Работаем. Дальнейшая информация уточняется», — рассказали в пресс-службе МЧС.

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Пожар произошел днем 20 февраля в жилом доме в Тимирязевском районе. Из трех окон с второго этажа валил густой черный дым. Также сильное задымление на верхних этажах.

На балконе второго этажа здания заметили женщину, которая просила о помощи.

Еще один серьезный пожар случился в жилом здании на улице Уссурийская в Москве. Там вспыхнула квартира на девятом этаже. Огонь унес жизнь женщины. Точную причину возгорания установят после пожарно-технической экспертизы.