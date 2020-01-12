Дворник рассказал, как нашел пострадавшую модель Ксению Пунтус

Один из московских дворников нашел ночью на тротуаре известную модель Ксению Пунтус. По его словам, было не похоже, что она выпала из окна жилого дома, скорее ее могли выбросить из машины и уехать.

Мужчина рассказал, что работает дворником и нашел Пунтус ночью 11 января. Девушка не смогла объяснить ему, как оказалась на тротуаре.

«Она не могла членораздельно говорить, хотя алкоголем от нее не пахло. На вопрос, что с ней случилось, она лишь промычала, что ее зовут Ксения», — привел слова дворника «Московский комсомолец».

Он добавил, что девушка была одета в темно-серые джинсы и светлую футболку. При этом она была босая, а также мужчина не нашей при ней сумочки и мобильного телефона.

«На выпавшую из окна она не была похожа. Мне показалось, что ее выбросили из машины. А может, она была посетителем ресторана, который находится в этом доме», — предположил дворник.

Кроме того, по его словам, недалеко от места, где была найдена модель, стояла группа молодых людей, но они за все время ни разу не подошли.

11 января СМИ сообщили, что Ксению Пунтус доставили с переломами в реанимацию одной из московских больниц. Девушку нашли на тротуаре рядом с жилым домом. Она якобы выпала из окна, была в невменяемом состоянии и без одежды. Как пишет «Газета.ru», сейчас врачи оценивают ее состояние, как стабильно тяжелое. По словам модели Алеси Кафельниковой, девушку специально спрятали в кустах, чтобы скрыть, что случилось на самом деле.