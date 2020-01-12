«Явно спрятали в кустах»: Кафельникова рассказала о выпавшей из окна модели

«Ребят, у нее сломаны ноги, ребра. Явно спрятали. Нашел ее дворник и вызвал скорую», — написала Кафельникова. Она уверила, что Пунтус не употребляет наркотики. По словам Кафельниковой, девушка была на вечеринке в квартире, где «случилось что-то не то», вместе со многими их общими знакомыми.

Родители этих знакомых «сделают все, чтобы никто не узнал правду». Подруга Пунтус подчеркнула, что попавшая в беду девушка ничего не помнит, кроме своего имени.

11 января СМИ сообщили, что Пунтус нашли во дворе одного из жилых домов центре Москвы с многочисленными тяжелыми травмами. Она якобы выпала из окна третьего этажа. Девушка была в невменяемом состоянии и без одежды.