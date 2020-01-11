СМИ: Модель Ксения Пунтус выпала из окна в центре Москвы

модель госпитализировали с переломами в реанимацию одной из московских больниц. После проведенной операции медики оценили ее состояние как тяжелое.

До несчастного случая, Ксения находилась в одном из баров столицы вместе со своим молодым человеком. По неподтвержденным данным, в квартире, в которой находилась девушка, живет Андрей Баков — внук режиссера Никиты Михалкова. В ближайшее время молодого человека опросит полиция.

Официального подтверждения этой информации пока нет. Причины происшествия не раскрываются.

Ксения Пунтус снималась для проектов крупных российских компаний, ее портреты можно было видеть на обложках глянцевых журналов.