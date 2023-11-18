Важное 18 ноября 2023, 18:25 Двое мужчин пострадали из-за атаки украинского дрона-камикадзе под Белгородом Гладков: ВСУ атаковали белгородский поселок Горьковский, пострадали двое Pxhere

Читать 360tv в

Дрон-камикадзе атаковал поселок Горьковский под Белгородом. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации два человека пострадали — у мужчин осколочные ранения нижних конечностей», — написал он.

Реклама

Жителей доставили в городскую больницу № 2, за их жизни борются медики. Как уточнил Гладков, беспилотник пытался ударить по инфраструктурному объекту связи.

Ранее украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью. ВСУ попытались нанести удар с помощью дрона самолетного типа. Еще один БПЛА попытался атаковать авиационный завод в Смоленске.