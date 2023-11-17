Происшествия 17 ноября 2023, 23:28 Украинский дрон попытался атаковать авиационный завод в Смоленске — СМИ Baza: ВСУ попытались при помощи БПЛА атаковать авиационный завод в Смоленске РИА «Новости»

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Авиационный завод в Смоленске попытались атаковать с помощью беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В публикации отметили, что примерно в 08:00 дрон подавили силы радиоэлектронной борьбы. Беспилотник упал на территорию предприятия, пробил крышу цеха и взорвался. После ЧП начался пожар, но пламя быстро потушили. В результате случившегося никто не пострадал, но в кровле осталась метровая пробоина.

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Позже губернатор Смоленской области Алексей Островский заявил, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинские БПЛА самолетного типа в Заднепровском районе.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что боевики Украины пытались атаковать Белгородскую область с помощью дрона. В ведомстве отметили, что силы ПВО сбили вражеский беспилотник.