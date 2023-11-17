Важное 17 ноября 2023, 16:19 Украинский беспилотник сбили в небе над Белгородской областью Минобороны: средства ПВО сбили дрон ВСУ в Белгородской области

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Дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Очередную попытку террористической атаки со стороны Вооруженных сил Украины пресекли около 15:30. ВСУ попытались нанести удар с помощью дрона самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен», — заявили в ведомстве.

Днем 17 ноября украинские военные атаковали село Новая Таволжанка в Белгородской области. БПЛА сбросил взрывное устройство, в результате чего загорелась хозяйственная постройка частного жилого дома.

Секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сообщил, что регионы ЦФО усилили противовоздушную оборону из-за участившихся атак со стороны ВСУ. По его словам, в 2023 году Белгородскую, Курскую и Брянскую области обстреляли свыше восьми тысячи раз.