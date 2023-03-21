Происшествия 21 марта 2023, 23:56 Два человека погибли на пожаре в Петербурге. Полиция возбудила уголовное дело

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Пожар на улице Кораблестроителей в Санкт-Петербурге унес жизнь двоих мужчин. На этом фоне сотрудники полиции возбудили уголовное дело. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по Петербургу.

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Пожар произошел в двухкомнатной квартире дома в Василеостровском районе 19 марта. Спасатели эвакуировали из здания двоих мужчин, которые погибли в тот момент, когда члены бригады скорой помощи пытались помочь им. По предварительным данным, причиной гибели послужило отравление угарным газом. Полицейские возбудили дело по факту причинения смерти по неосторожности.