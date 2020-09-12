Двое детей и трое взрослых госпитализированы после аварии в Москве

Пять человек пострадали при аварии с участием двух машин на севере столицы. Двое из них — дети.

«На улице Плещеева, около дома № 30, произошло ДТП с участием двух легковых машин. Пострадали пять человек, в том числе двое детей», — сообщает источник «360» в правоохранительных органах.

Всех пострадавших доставили в больницы. Одна из машин, участвовавших в аварии, буквально развалилась на две части.

Ранее стало известно об аварии под Ижевском, в которой участвовал лось. В четверг, 10 сентября, в Завьяловском районе столкнулись дикое животное и легковая иномарка. Лось вышел на дорогу поздним вечером, когда уже стемнело. От удара машина улетела в кювет, где перевернулась. Водитель автомобиля погиб.

После случившегося Госавтоинспекция напомнила водителям, что нужно быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим. Там, где на трассу могут выйти дикие животные, обычно стоят предупреждающие знаки.

Также смертельная авария с участием дикого животного произошла в Псковской области. Там погибли четыре человека, еще один получил серьезную травму позвоночника.