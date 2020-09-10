Осторожно, лоси! Как вести себя на трассах, где водятся дикие животные

Все чаще российские автомобилисты сталкиваются на дороге с лосями. Страдают не только животные, но и сами водители. Как вести себя на дороге, чтобы избежать аварий?

Несколько дней назад в аварии в Псковской области четыре человека погибли и еще один получил перелом позвоночника. И далеко не единственное столкновение автомобилистов с дикими животными на российских дорогах. В начале сентября в Свердловской области три человека попали в больницу после того, как их машина въехала в вышедшего на дорогу лося. В Татарстане за прошедшие выходные зафиксировали восемь случаев наезда на диких животных — не только лосей, но также кабанов и косуль.

В большинстве случаев животные гибнут, люди получают тяжелые травмы, разбиваются машины. Весь животный мир по закону принадлежит государству, так что если водитель сбил дикое животное, ему придется еще и заплатить штраф. Лось обойдется в 40 тысяч рублей за каждую особь, самка — в 50 тысяч. По такой же сумме придется заплатить и за каждого детеныша.

Едва ли кто-то станет сбивать лосей намеренно. В большинстве случаев животные выбегают на дорогу настолько внезапно, что водители просто не успевают затормозить.

Лось является, пожалуй, самым опасным животным для водителя — из-за его частых появлений на дорогах, а также огромных габаритов: взрослая особь весит в среднем 500 килограммов, еще и стоит на длинных ногах. При столкновении тяжелая туша падает прямо в салон, разбивая стекло и сминая крышу. Если лось не погибает сразу, он начинает судорожно двигать копытами и рогами, пытаясь выбраться. Один удар копытом легко может пробить голову человеку. У водителей легковых автомобилей шансы выжить в такой ситуации очень малы.

Как спрогнозировать поведение лосей и избежать таких страшных аварий, «360» рассказал биолог и специалист по брачному поведению животных Павел Глазков.

Почему лоси выбегают на дорогу?

По словам Глазкова, в одной только Ленинградской области ежегодно происходит 170-180 ДТП с участием лосей, в результате которых гибнет в среднем по пять человек. В последний год отмечено даже несколько заходов лосей прямо в черту Санкт-Петербурга.

Что лоси забыли на дорогах? Их поведение можно объяснить брачным периодом. Сейчас у лосей гон, который начался примерно 20 августа и продлится, в зависимости от погодных условий, до начала октября. Парнокопытные сейчас заняты продолжением рода: самцы мало едят и много перемещаются в поисках самок. За ночь они могут пройти 50-70 километров, в том числе и выходя на дороги. По пути они еще и выясняют отношения друг с другом, бьются за внимание самки, поэтому очень агрессивны.

Лоси еще часто выбегают на дороги в мае, когда молодые особи начинают вести самостоятельный образ жизни. В этот период появляются новые лосята, поэтому годовалых «подростков» самки отгоняют от себя. И молодые несмышленыши начинают носиться по лесу, выбегая на дороги.

Вторая волна происходит в июне, когда плодится гнус, много мошек. Лоси вынуждены отстаиваться на открытых местах, и часто они оказываются на обочинах дорог, поэтому вероятность столкновения возрастает. И третья волна — тот самый лосиный гон, максимальный пик.

Нередко это случается и зимой, когда дороги посыпают солью. Для лосей это лакомство, вот они и приходят ее слизывать.

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Что делать водителям?

В темное время суток нужно максимально снижать скорость на дорогах. Причем не только там, где установлен знак «Осторожно, дикие животные». Потому что животное может неожиданно появиться в любом месте — даже забежать в город.

Знак «Осторожно, дикие животные» вешают только в том случае, если на этом участке уже произошло три ДТП с участием диких животных. Так что если предупреждения нет — это еще не значит, что здесь нет зверей.

Если вы видите лосей на дороге, нужно немедленно остановиться и включить аварийный сигнал, таким образом предупредив других водителей. После этого нужно дождаться, пока животное уйдет в лес. Ни в коем случае нельзя ему сигналить, потому что можно спровоцировать неадекватную реакцию. Бывает, что лоси выходят на дорогу и стоят — тогда сверните на обочину, остановитесь и включите аварийку. И обязательно дайте знак огнями встречным машинам.

Но часто животное появляется на дороге буквально за секунду до столкновения, так что даже если водитель едет 60 километров в час, затормозить просто нереально. В этом случае необходимо резко уйти от удара с животным — уж лучше пусть машина улетит на обочину, чем полтонны живого веса влетит в салон.

При этом машину нужно поворачивать в заднюю часть животного, потому что оно всегда двигается вперед. Траекторию движения нужно рассчитывать, предполагая, что лось успеет рвануться вперед, и вы проскочите. И опять же, ни в коем случае не сигнальте, потому что тогда он может либо внезапно остановиться, либо броситься на машину.

Если вы понимаете, что столкновение неизбежно, нужно всем телом прижаться к стойке автомобиля. Потому что когда животное влетит в салон и сомнет крышу, вы успеете сгруппироваться, и стойка может спасти вам жизнь.

Если столкновение уже произошло, и лось остался лежать на дороге, необходимо тут же сообщить об этом службам ДПС. Дальше они уже вызовут охотинспекцию. Часто водители скрываются с места аварии и погружают лося в машину, чтобы избежать штрафа. Этого делать нельзя, потому что тогда вы попадете под уголовное дело. Если водитель забирает тушу сбитого лося себе — это статья о незаконном изъятии животного из природы, проще говоря — о браконьерстве.

Лось — стадное животное. Поэтому если вы увидели одного лося, с высокой вероятностью где-то рядом второй. Если это лось, то может появиться лосиха с лосятами, если самка — то в любой момент могут появиться сразу несколько взрослых самцов. А осенью, когда выпадает первый снег, у лосей бывают крупные миграции. Поэтому надо быть особенно внимательными.

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Как защитить дороги и животных?

В России нет практически никаких механизмов защиты от неожиданных столкновений водителей с дикими животными.

Хорошим примером в этом плане является Финляндия. Там строят специальные ограждения вдоль широких трасс — на таких опасность наиболее велика. Узкую дорогу лось скорее всего перебежит, а вот, например, шестиполосную трассу, еще и с полутораметровым отбойником посередине — уже нет. А такие дороги часто строят в местах исторических переходов лосей — тропы, по которым животные инстинктивно двигаются из года в год, известные одним охотоведам.

В Финляндии на широких трассах, помимо ограждений, через каждые два-три километра есть переходные мосты через дорогу. Лось упирается в барьер, идет вдоль него, находит переход, идет по нему через дорогу, потом он этот путь запоминает и в следующий раз идет уже напрямую к мосту. Финны на этих мостах даже высаживают специальную траву и деревья, устанавливают камеры для наблюдения за дикими животными.