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    11 сентября 2020, 13:27

    Сбивший лося водитель иномарки погиб под Ижевском

    Полина Петрова

    Сбивший лося водитель иномарки погиб под Ижевском. ДТП произошло в Завьяловском районе в четверг, 10 сентября, пишет IZHLIFE.
    Сбивший лося водитель иномарки погиб под Ижевском

    Сотрудники 1 отдела УГИБДД по Удмуртии уточнили, что авария произошла около 23:50. 61-летний мужчина, который сидел за рулем Chevrolet, сбил дикое животное на 16 километре Западного обхода Ижевска. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась.

    Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Госавтоинспекция призвала автолюбителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, обращая внимание на предупреждающие дорожные знаки о появлении диких животных.

    Новости SMI.FM