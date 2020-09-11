Сбивший лося водитель иномарки погиб под Ижевском

Сотрудники 1 отдела УГИБДД по Удмуртии уточнили, что авария произошла около 23:50. 61-летний мужчина, который сидел за рулем Chevrolet, сбил дикое животное на 16 километре Западного обхода Ижевска. От удара машина вылетела в кювет и перевернулась.

Водитель получил несовместимые с жизнью травмы. Госавтоинспекция призвала автолюбителей быть внимательнее на дорогах и соблюдать скоростной режим, обращая внимание на предупреждающие дорожные знаки о появлении диких животных.