Важное 02 марта 2024, 09:10 Взрывное устройство нашли на машине при въезде в Крым На днище машины при въезде в Крым нашли взрывное устройство РИА «Новости»

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Самодельное взрывное устройство обнаружили на днище автомобиля, который пытался въехать в Крым. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах региона.

ЧП произошло на контрольно-пропускном пункте «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий.

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«На днище автомобиля, за рулем которого двигался сотрудник правоохранительных служб Херсонской области, обнаружили похожий на взрывное устройство предмет», — отметил источник.

КПП «Джанкой» находится в северной части Крыма, на границе с Херсонской областью. Специалисты-взрывотехники переместили автомобиль на безопасное расстояние, после чего обезвредили взрывчатку.

«Бомбу соорудили из компонентов зарубежного производства, которые Украине поставляют страны НАТО. Силовики приступили к оперативно-разыскным мероприятиям по факту ЧП», — добавили в службе.

Ранее ФСБ задержала двоих готовивших теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб.