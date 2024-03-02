02 марта 2024, 09:10
Взрывное устройство нашли на машине при въезде в Крым
На днище машины при въезде в Крым нашли взрывное устройство
Самодельное взрывное устройство обнаружили на днище автомобиля, который пытался въехать в Крым. Об этом РИА «Новости» рассказали в силовых структурах региона.
ЧП произошло на контрольно-пропускном пункте «Джанкой» в ходе досмотровых мероприятий.
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«На днище автомобиля, за рулем которого двигался сотрудник правоохранительных служб Херсонской области, обнаружили похожий на взрывное устройство предмет», — отметил источник.
КПП «Джанкой» находится в северной части Крыма, на границе с Херсонской областью. Специалисты-взрывотехники переместили автомобиль на безопасное расстояние, после чего обезвредили взрывчатку.
«Бомбу соорудили из компонентов зарубежного производства, которые Украине поставляют страны НАТО. Силовики приступили к оперативно-разыскным мероприятиям по факту ЧП», — добавили в службе.
Ранее ФСБ задержала двоих готовивших теракты в Крыму по заданию украинских спецслужб.
Крым
Украина
Херсонская область
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