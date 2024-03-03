Происшествия 03 марта 2024, 02:53 Жители Крыма услышали взрывы Shot: мощные взрывы раздались над Феодосией в Крыму Unsplash

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Мощные взрывы услышали над Феодосией в Крыму. Очевидцы сообщили о работе систем ПВО, заявил Telegram-канал Shot.

По данным канала, два мощных хлопка прозвучали над городом в начале третьего часа ночи. Спустя некоторое время раздались еще несколько взрывов.

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По словам горожан, в их домах содрогнулись стекла, а во дворах сработали сигнализации у автомобилей. Официальной информации пока не поступало.

Утром 2 марта мощный взрыв произошел в районе дома 161 на Пискаревском проспекте в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, причиной мог стать бесплотный летательный аппарат. Экстренные службы оперативно эвакуировали из дома порядка 100 человек.

Губернатор города Александр Беглов сообщил, что в результате сильного взрыва в Красногвардейском районе жертв среди местного населения нет. В распоряжении «360» появилось эксклюзивное видео с места ЧП.