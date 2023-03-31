Происшествия 31 марта 2023, 11:14 Движение по трассе М-4 «Дон» началось в обе стороны МЧС по Ростовской области сообщило о движении по трассе М-4 «Дон» в обе стороны Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Движение автомобилей по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области началось в обе стороны. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил начальник ГУ МЧС России по региону Сергей Филиппов.

«Движение началось в обе стороны, в Ростов и Москву», — сказал он.

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По словам Филиппова, в снежном заторе до сих находятся тысячи автомобилей, но ситуация улучшается. Спасателям удалось сократить пробку с 60 до 30 километров, в пункты временного размещения доставили 134 человека, включая 30 детей. Также вдоль трассы организовали пункты обогрева.

Министерство транспорта Ростовской области сообщало, что в дорожной пробке застряли свыше 30 автобусов с 766 пассажирами.

Мощный снегопад обрушился на регион вечером 30 марта, сотни автомобилей застряли на трассе в ночь. На место оперативно выехали экстренные службы и начали расчищать дорогу.

Синоптики обнадежили жителей региона, в субботу осадки полностью прекратятся.