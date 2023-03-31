Общество 31 марта 2023, 09:49 Синоптики рассказали, когда закончатся осадки в Ростовской области Гидрометцентр: осадки в Ростовской области закончатся в субботу, 1 апреля Пресс-служба МЧС

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Мокрый снег в Ростовской области продолжит идти до вечера 31 марта, а в субботу осадки закончатся. Об этом сообщила пресс-служба Гидрометцентра.

Синоптики предупредили, что к вечеру в пятницу обильный мокрый снег перейдет в дождь, но уже в субботу вероятность осадков будет равна нулю.

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Также в субботу в Ростовской области потеплеет до +12 градусов.

Вечером 30 марта на регион обрушился мощный снегопад, из-за чего на трассе М-4 «Дон» образовались многокилометровые пробки.

На место прибыли экстренные службы, спасатели раздали нуждающимся топливо и продовольствие, приступив к расчистке трассы. Всего к работам привлекли 238 человек и 132 единицы техники. Также МЧС помог общероссийский Народный фронт, предоставив водителям топливо, воду и технику.

Утром в пятницу спасатели сообщили о пропуске первых фур по М-4 «Дон» в направлении Москвы.