Происшествия 20 декабря 2023, 12:15 Две женщины пострадали при падении глыбы льда в центре Москвы Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская» в Москве РИА «Новости»

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Глыба льда упала на двух женщин у станции метро «Смоленская» в Москве. Одна из них серьезно пострадала. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя столичных экстренных служб.

По его информации, одна из пострадавших была без сознания до приезда медиков. Другой женщине повезло больше и она серьезных травм не получила. Подробности произошедшего уточняются. Специальные службы установят все причины и обстоятельства происшествия.

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Ранее в Петербурге ребенок попал в больницу после падения ледяной глыбы на коляску. Ее мать проходила с коляской по тротуару на Новочеркасском проспекте, когда большой кусок льда упал на двухлетнюю девочку.

Аттестованный спасатель МЧС Эдуард Халилов посоветовал во время прогулки на улице смотреть не только под ноги, но и вверх, чтобы уберечь себя от несчастного случая.