Происшествия 19 декабря 2023, 15:57 Ребенок попал в больницу Петербурга после падения ледяной глыбы на коляску Ледяная глыба упала на коляску с двухлетней девочкой в Петербурге РИА «Новости»

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Большой кусок льда упал на мать и двухлетнюю девочку в коляске во время прохода по тротуару на Новочеркасском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-служба администрации Красногвардейского района города.

Чиновники уточнили, что лед упал с крыши дома и ударил ребенка по голове.

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«Удар был такой силы, что у коляски отлетели колеса», — подчеркнули в пресс-службе.

Прибывшие на место врачи забрали пострадавшую в больницу имени Раухфуса. На место прибыли сотрудники Следственного комитета для проведения проверки.

В минувший понедельник, 18 декабря, обвалившиеся с крыши дома снег и лед стали причиной гибели мужчины в Калининском районе Санкт-Петербурга.

Убитого предварительно назвали дворником, но после выяснилось, что к коммунальным службам он не имел отношения.

Следователи завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. Криминалисты назначили серию экспертиз для установления всех обстоятельств происшествия.