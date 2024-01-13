Происшествия 13 января 2024, 13:27 Две украинских ракеты сбили в районе порта Бердянска Рогов: системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ на Бердянск РИА «Новости»

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Вооруженные силы Украины дважды ударили по порту Бердянска. Взрывы прозвучали в районе 09:00, сообщил председатель общественного движения «Мы — вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram-канале.

«По предварительной информации, город подвергся ракетному обстрелу со стороны боевиков ВСУ», — написал он.

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Российские системы противовоздушной обороны сбили две ракеты в районе порта. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало, сообщил Рогов. Он добавил, что другие подробности случившегося будут позже.

Накануне ВСУ обстреляли село Глотово Грайворонского городского округа Белгородской области. Снаряд повредил линию электропередачи, из-за чего в четырех селах возникли проблемы со светом. В тот же день украинские боевики атаковали село Козинка, сбросив на него осколочные боеприпасы. Три гражданских автомобиля получили повреждения.