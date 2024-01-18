18 января 2024, 11:05
Два жителя Московской области высадили плантацию конопли
Ирина Волк: два жителя Московской области устроили плантацию конопли
Плантацию конопли выявили в деревне Черная Грязь в Московской области. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, на полках дома в кладовой находились банки с наркотическим веществом. Эксперты оценили, что запасы марихуаны превышают 21 килограмм.
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Правоохранительные органы задержали двух граждан. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье о незаконном производстве наркотиков. Подозреваемых заключили под стражу.
Ранее в Сочи полицейские задержали молодого человека с двумя свертками с наркотиками. У него дома хранилось еще порядка двух килограммов запрещенных веществ. Злоумышленник планировал сбыть их путем закладок.
В Москве задержали пассажира такси, у которого при себе находилось 100 граммов марихуаны.
МВД РФ
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