Криминал 17 января 2024, 17:51 Полицейские задержали парня с наркотиками в Сочи

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В Сочи сотрудники полиции задержали 23-летнего молодого человека, у которого при себе было несколько свертков с наркотиками. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-служба УВД по городу Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, в квартире у парня правоохранители обнаружили еще два килограмма запрещенных веществ, которые тот планировал сбыть через тайники-закладки.

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Отмечается, что против молодого человека возбудили уголовное дело.