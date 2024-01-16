Происшествия 16 января 2024, 18:47 «Надеялся, что это марихуана». У пассажира такси изъяли найденные в московском парке наркотики Московские полицейские изъяли у пассажира такси 100 граммов марихуаны Victor Lisitsyn / Global Look Press

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Правоохранители задержали в Москве мужчину, у которого обнаружили более 100 граммов марихуаны. Запрещенное вещество изъяли. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

По информации ведомства, на улице Антонова-Овсеенко сотрудники ДПС остановили такси. Проверяя документы водителя, полицейские обратили внимание, что пассажир сзади странно себя вел и заметно нервничал. Учитывая это, правоохранители решили досмотреть его. Для этого на место вызвали следственно-оперативную группу.

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«В присутствии понятых в ходе личного досмотра у мужчины был обнаружен и изъят полиэтиленовый прозрачный пакет с веществом растительного происхождения», — рассказали в пресс-службе.

Исследование показало, что изъятое вещество массой более 100 граммов содержало в составе наркотическое средство — каннабис.

По словам задержанного, пакет с марихуаной он нашел в конверте на лавке в парке «Лосиный остров».

«Надеялся, что это марихуана», — ответил мужчина на вопрос, зачем он подобрал подозрительную упаковку.

По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов». На время следственных разбирательств подозреваемого отпустили под обязательство о явке.

Ранее задержанный по подозрению в контрабанде наркотиков угнал машину таможенника и скрылся в Москве.