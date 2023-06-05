Происшествия 05 июня 2023, 10:25 Шесть человек умерли от отравления сидром в Ульяновской области СК сообщил о смерти 6 человек в Димитровграде после употребления сидра РИА «Новости»

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СК России по Ульяновской области возбудил уголовное дело по факту смерти шести человек в Димитровграде от отравления. По предварительной информации люди умерли после выпитого сидра. Об этом сообщил ТАСС.

Несколько жителей с диагнозом «отравление неустановленным веществом» доставили в местные больницы с 3 по 4 июня.

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«Несмотря на оказанную всестороннюю медицинскую помощь, шестеро из потерпевших скончались», — уточнили в ведомстве.

Следователи возбудили уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По предварительным данным, все отравившиеся пили «Сидр», который купили в магазинах «Территория пива». Поставщик партии напитка — бизнесмен из Красноглинского района Самарской области. СК назначил судебные экспертизы.

В конце мая пятнадцать человек из одной семьи умерли от отравления кашей.